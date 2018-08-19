Cenk göze geldi

Premier Lig
'in ikinci haftasında Cenk Tosunlu Everton, Southampton'ı 2-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. Teknik direktör Marco Silva tarafından ilk 11'de şans verilen Cenk gol atamasa da performansıyla göz doldurdu ve topu ayağına her aldığında alkışlandı.
Ancak rakibin stoperi Stephens'in bileğine sert müdahalesi ile sakatlanan Cenk 75. dakikada oyundan alındı. Everton'ın gollerini ise 15'te Walcott ve 31. dakikada Richarlison attı. Chelsea
sahasında Arsenal
'i Pedro, Morata ve Alonso'nun golleriyle 3-2 yenerken, alınan diğer sonuçlar şöyle:
Cardiff-Newcastle: 0-0, Leicester-Wolves: 2-0, Tottenham-Fulham: 3-1, West Ham- Bournemouth: 1-2.