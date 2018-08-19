Duran top ve kanada dikkat

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eşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi
play-off turundaki rakibi Partizan, bir önceki turda siyah-beyazlıların aksine flaş skorlarla büyük sükse yaptı. Nordsjaelland'ı içeride ve dışarıda yenerek play-off vizesi alan Sırbistan temsilcisi, 4 yıl önce gruplarda Beşiktaş'tan 4 yiyen görüntüsünden hayli uzakta... Sırbistan
'ın ekol takımı Partizan'ı SABAH Spor
için analiz eden Sırp futbol uzmanı Milos Ceko
, teknik direktör Zoran Mirkovic
'in performansına vurgu yapıyor. Mirkovic, 30 yaş üstü jenerasyonun Fenerbahçe ve Kocaelispor'dan hatırlayacağı, 90'ların sonu ve 2000'lerin başında Türk futbolunun tanınan figürlerinden biriydi. YILDIZLARI JANKOVIC'I SATABILIRLER
Mirkovic'i, 'Tecrübeli değil ama tutkulu' olarak tanımlayan Ceko, "Oyuncularını iyi motive ediyor. Kendisine inanan oyuncuları transfer etti" diyor. Sırp yazar ayrıca teknik analiz yaparken, önemli bir ayrıntıya da dikkat çekiyor. O da Marko Jankovic
'in ayrılma ihtimali: "Bence Partizan, Beşiktaş'ı eleyebilecek kadro derinliği ve defansif kaliteye sahip değil. Ayrıca henüz 23 yaşında olan en iyi oyuncuları Marko Jankovic'i de satacaklarına dair dedikodular var." HIZLI HÜCUMLARLA CAN YAKABİLİRLER
"Beşiktaş
'a karşı kontratak oynayacaklarına eminim. Partizan; Jankovic, Markovic, Kosovic ve Pantic gibi hızlı gençlere sahip. Özellikle kanatlarda pas yapabilecek hızlı oyuncuları var.
Ayrıca sizi duran toplar konusunda uyarmalıyım, o alanda da çok iyiler. Beşiktaş'ın şansı ise Partizan savunmasının kötü durumda olması ve Beşiktaş gibi bir takımı savunmak için yeterli değiller." ?23'LÜK JANKOVİC DİKKAT ÇEKİYOR
Partizan'da yıldızı parlayan isimlerden Marko Jankovic, henüz 23 yaşında. Takımının bu sezon elemelerde çıktığı 6 maçın 5'inde oynayıp 3 kez ilk 11'de şans bulan Jankovic, Sırp ekibinin 3. ön eleme rövanşında 3-2 kazandığı FC Nordsjaelland karşılaşmasında da bir gol atmıştı. ?İLİC'İN KADERİ İSTANBUL'DA
Türkiye'de oynamış tek Partizan figürü hocaları Zoran Mirkovic değil... G.Saray'da forma giydiği iki sezonda taraftarın takdirini kazanan, Sırp ekibinin 40 yaşındaki emektar efsanesi Sasa İlic, Partizan'la Beşiktaş'ı eleyemezse kariyerinin son Avrupa maçına İstanbul'da çıkmış olacak. 40 yaşındaki efsane, yeşil sahalara sezon sonunda veda edecek. PARTİZAN'IN MAÇI ERTELENDİ
Sırbistan Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile karşılaşacak Partizan'ın bugün oynanması gereken Süper Lig maçının ertelendiğini açıkladı. Kararın, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak Partizan'a 'tam destek' sağlamak amacıyla verildiği belirtilirken,
rakip Rad kulübüne teşekkür edildi. GÜNÜN SORUSU
MURAT ÖZBOSTAN
Sahaya odaklanmalı
Bir kere Beşiktaş, Avusturya'daki futbolu oynarsa, peşin peşin söyleyeyim, Partizan'ı eleyemez. Teknik kadroyla yönetim arasındaki esen soğuk hava bir an önce son bulmalı. Şenol Güneş
'in de tamamen sahaya odaklanması lazım. Takım belki LASK'ı eledi ama oyun olarak net şekilde yenildi. Beşiktaş'ın maçta kaleyi bulan tek şutu Negredo
'nun mucize golüydü. Gözlerden kaçan bir başka detay kaledeki sıkıntı. Tolga'yı taraftar destekliyor ama umut veren bir performansı yok. Normal şartlarda Beşiktaş'ın Partizan'ı net elemesi lazım ama "Hâlâ takım olamadık" diyen Şenol hoca, takımı toparlayamazsa bu sütunlarda üzücü haberleri toplamak zorunda kalırız. Gruplara yükselmek için Partizan karşısında Beşiktaş'ın şansı nedir?
UĞUR KARAKULLUKÇU
Gevşekliğe yer yok
Avrupa futbolunun geldiği nokta gevşekliğe en ufak bir yer vermiyor. Beşiktaş, 100 kere oynasa 90 kez yeneceği LASK karşısında turu resmen Negredo'nun mucizevi bir şutuna borçlu. Tarihi hezimetin eşiğinden dönen Beşiktaş'ın bu kez karşısında Partizan gibi daha köklü ve Avrupa'nın kıymetini bilen bir takım var.
Lig de başladı ve takımın fiziksel durumu, kamp yorgunluğunu atacak düzeye gelmeli. Sırpların bu tura ne kadar önem verdiği maç erteleme kararından belli. Şans Beşiktaş'ın kapısını ikinci kez çalmaz, Şenol Güneş'in talebeleri de dikkatli olmak zorunda.