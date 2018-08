Duran top ve kanada dikkat

23'LÜK

eşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, bir önceki turda siyah-beyazlıların aksine flaş skorlarla büyük sükse yaptı. Sırbistan 'ın ekol takımı Partizan'ıiçin analiz eden Sırp futbol uzmanı Milos Ceko , teknik direktör Zoran Mirkovic 'in performansına vurgu yapıyor. Mirkovic, 30 yaş üstü jenerasyonun Fenerbahçe ve Kocaelispor'dan hatırlayacağı, 90'ların sonu ve 2000'lerin başında Türk futbolunun tanınan figürlerinden biriydi.Mirkovic'i, 'Tecrübeli değil ama tutkulu' olarak tanımlayan Ceko, "Oyuncularını iyi motive ediyor. Kendisine inanan oyuncuları transfer etti" diyor. Sırp yazar ayrıca teknik analiz yaparken, önemli bir ayrıntıya da dikkat çekiyor. O da Marko Jankovic 'in ayrılma ihtimali: Beşiktaş 'a karşı kontratak oynayacaklarına eminim. Partizan; Jankovic, Markovic, Kosovic ve Pantic gibi hızlı gençlere sahip.Ayrıca sizi duran toplar konusunda uyarmalıyım, o alanda da çok iyiler. Beşiktaş'ın şansı ise Partizan savunmasının kötü durumda olması ve Beşiktaş gibi bir takımı savunmak için yeterli değiller."Partizan'da yıldızı parlayan isimlerden Marko Jankovic, henüz 23 yaşında. Takımının bu sezon elemelerde çıktığı 6 maçın 5'inde oynayıp 3 kez ilk 11'de şans bulan Jankovic, Sırp ekibinin 3. ön eleme rövanşında 3-2 kazandığı FC Nordsjaelland karşılaşmasında da bir gol atmıştı.Türkiye'de oynamış tek Partizan figürü hocaları Zoran Mirkovic değil... G.Saray'da forma giydiği iki sezonda taraftarın takdirini kazanan, Sırp ekibinin 40 yaşındaki emektar efsanesi Sasa İlic, Partizan'la Beşiktaş'ı eleyemezse kariyerinin son Avrupa maçına İstanbul'da çıkmış olacak.Sırbistan Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile karşılaşacak Partizan'ın bugün oynanması gereken Süper Lig maçının ertelendiğini açıkladı.rakip Rad kulübüne teşekkür edildi.Bir kere Beşiktaş, Avusturya'daki futbolu oynarsa, peşin peşin söyleyeyim, Partizan'ı eleyemez. Şenol Güneş 'in de tamamen sahaya odaklanması lazım. Takım belki LASK'ı eledi ama oyun olarak net şekilde yenildi. Beşiktaş'ın maçta kaleyi bulan tek şutu Negredo 'nun mucize golüydü. Gözlerden kaçan bir başka detay kaledeki sıkıntı. Tolga'yı taraftar destekliyor ama umut veren bir performansı yok. Normal şartlarda Beşiktaş'ın Partizan'ı net elemesi lazım amaAvrupa futbolunun geldiği nokta gevşekliğe en ufak bir yer vermiyor. Beşiktaş, 100 kere oynasa 90 kez yeneceği LASK karşısında turu resmen Negredo'nun mucizevi bir şutuna borçlu.Lig de başladı ve takımın fiziksel durumu, kamp yorgunluğunu atacak düzeye gelmeli. Sırpların bu tura ne kadar önem verdiği maç erteleme kararından belli. Şans Beşiktaş'ın kapısını ikinci kez çalmaz, Şenol Güneş'in talebeleri de dikkatli olmak zorunda.