Safet Susiç'ten Seleznyov açıklaması

Akhisarspor'un evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Teknik Direktör Safet Susic rakibine tükürerek kırmızı kart gören Seleznyov'a ceza vereceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Akhisarspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Susic, "Maça baktığımızda iki takım da ofansif oynadı ve birçok pozisyon buldu. Biz yaklaşık bir saat eksik oynadık. İkinci yarıda golü bulduk ve 1 puan aldık. Bu mücadeleyle ve 10 kişiyle oynadığımız için bir puana mutlu olmak zorundayız" dedi.

Kırmızı kart gören Seleznyov'a ceza vereceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Seleznyov, kırmızı kart pozisyonundan 2-3 dakika önce yediği tekmeden sonra o reaksiyonu gösterdi. Bilmeli ki artık her şey kontrol altında. Bu geceyi bitirdik ancak ceza alacak. İşin kötü tarafı da bu. Seleznyov bu seneye de iyi başlamıştı. Üzüntülüyüz ama kendisine ceza vereceğiz. Bu pozisyon Türk futbolu için de iyi bir örnek oldu. VAR ile artık her şey kontrol altında. Türk futbolu için VAR çok iyi bir sistem olacak" ifadelerini kullandı.