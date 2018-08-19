Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Safet Susiç'ten Seleznyov açıklaması

Safet Susiç'ten Seleznyov açıklaması

Akhisarspor teknik direktörü , 'in ikinci hatasında 'la 1-1 berabere kaldıkları maçın 45. dakikasında rakibine tükürerek kırmızı kart gören Seleznov’a ceza vereceklerini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 22:39
Safet Susiç'ten Seleznyov açıklaması

Akhisarspor'un evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Teknik Direktör rakibine tükürerek kırmızı kart gören Seleznyov'a ceza vereceklerini söyledi.

'in 2. haftasında Akhisarspor, evinde ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Susic, "Maça baktığımızda iki takım da ofansif oynadı ve birçok pozisyon buldu. Biz yaklaşık bir saat eksik oynadık. İkinci yarıda golü bulduk ve 1 puan aldık. Bu mücadeleyle ve 10 kişiyle oynadığımız için bir puana mutlu olmak zorundayız" dedi.

Kırmızı kart gören Seleznyov'a ceza vereceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Seleznyov, kırmızı kart pozisyonundan 2-3 dakika önce yediği tekmeden sonra o reaksiyonu gösterdi. Bilmeli ki artık her şey kontrol altında. Bu geceyi bitirdik ancak ceza alacak. İşin kötü tarafı da bu. Seleznyov bu seneye de iyi başlamıştı. Üzüntülüyüz ama kendisine ceza vereceğiz. Bu pozisyon Türk futbolu için de iyi bir örnek oldu. VAR ile artık her şey kontrol altında. Türk futbolu için VAR çok iyi bir sistem olacak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Safet Susiç'ten Seleznyov açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN