Son dakika: Fenerbahçe'de Cocu, Giuliano'nun ayrılacağını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano'nun başka bir takımla anlaştığını ve Fenerbahçe'den ayrılacağını bildirdi. Giuliano için hangi takımla anlaşma sağlandığı resmen açıklanmazken A Spor'un haberine göre Brezilyalı oyuncunun yeni adresi Suudi Arabistan takımı Al Nassr.

Cocu, 1-0 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Giuliano'nun karşılaşmada forma giymemesiyle ilgili bir soru üzerine "Fenerbahçe'de bir ayrılık daha olacak. Giuliano Fenerbahçe'den ayrılıyor." dedi.

Giuliano'nun bir kulüple anlaştığını ifade eden Cocu, "Yakında bir kulübe imza atacak. Giuliano başka bir takımla anlaştı, artık aramızda olmayacak." diye konuştu.

Cocu, Giuliano'nun sistemine uygun olmadığı ve kadroda düşünülmediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Onunla çalışmaktan keyif aldım. Zeki bir oyuncu, o yüzden bir çok maçta da onu kullandım. Bu hikaye nereden geliyor bilmiyorum ama kulübün durumunu da anlıyorum. Giuliano ile çalışamayacak olmaktan dolayı üzgünüm."

Geçtiğimiz sezon Rusya'nın Zenit ekibinnden 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli formayla çıktığı 37 maçta 16 gol atarken 8 de asist yaptı.