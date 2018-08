Trabzonspor’da mutluyum

BUGÜN NELER OLDU

Sivasspor'a iki gol atan Trabzonspor 'un Kolombiyalı forveti Rodallega taraftarların önünde oynadıkları ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken, transfer iddiaları hakkında net konuştu: "Forma giydiğim her maçta yüzde 100 performans vermeye çalışacağım. Dedikodular her zaman çıkacak ama ben burada çok mutluyum ve ayrılmayacağım."Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısında oldukça iyi bir görüntü ortaya koyan ikinci yarıda ise daha kontrollü oynayan Trabzonspor bu maçta ilginç bir istatistiğe de imza attı.Teknik direktör Ünal Karaman ise henüz her şeyin mükemmel olmadığını, halen başarmaları gereken çok şeyin olduğunu ifade etti.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor karşısındaki performansı nedeniyle eleştirilen Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı. Karaman, genç oyuncuyu kaybetmeyeceklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Onu taktik gereği çıkardım. Bir maçla kaybedip bir maçla kazanmak gibi sözler doğru değil. Yusuf bizim için çok değerli bir oyuncu ve kalitesinin farkındayız. Daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.