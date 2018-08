Arda Turan’dan, Hakan Balta’ya veda mesajı

Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Arda Turan, eski takım arkadaşı Hakan Balta için veda mesajı yayımladı.

Arda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceği güzel yapanın sadece hayaller olduğunu düşünürüz çoğu zaman. Bazen unuturuz, anıların da sonsuza dek bizimle geldiğini. Biriktirdiğimiz her güzel saniye, hiç tahmin etmediğimiz anlarda yüzümüze koyduğu bir gülümsemeyle güzelleştirir hayatımızı. Manisa günlerinde başladı hikayemiz. O günden bu yana ne kadar güzel zamanlar biriktirmişiz. Çok iyi hatırlıyorum, sene 2007. İlk milli maçın. Rakip Norveç. Oda arkadaşımsın. Belki hayatta en çok konuştuğun anlar benim yanımda olduğun anlardı ama o gün de az konuşmuştun. Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, adın her anıldığında cümlenin bir yerinde mutlaka 'iyi adam' kelimesi geçecek. Biliyorum, hangi işi yaparsan en iyisini yaparsın. Bize yaşattığın her güzel an için, abiliğin için çok teşekkür ederim. Hayatının yeni sayfası, öncekiler gibi başarılarla dolsun. Kucağımıza doğan çocuklarınla, eşinle mutlu ve huzurlu bir hayat senin olsun. Geride kalan her şeyi zaten başarırsın. Kardeşin."