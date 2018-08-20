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lı Vida'ya milli davet

Vida, Hırvatistan'ın Portekiz'le özel, 'yla da UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 16:03
Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

lı futbolcu , Hırvatistan'ın Portekiz'le özel, 'yla da UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı müsabakaların aday kadrosuna davet edildi.

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, düzenlediği basın toplantısında, İspanya ve Portekiz ile oynayacakları maçların aday kadrosunu duyururken, Beşiktaş'ta forma giyen Vida da açıklanan 25 kişilik listede yer aldı.

Milli takıma veda eden Vedran Corluka, ve Danijel Subasic, kadroda bulunmadı.

Zlatko Dalic, yaptığı açıklamada, "Önümüzde iki önemli karşılaşma var. Hedefimiz Hırvatistan'ı Rusya'daki gibi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (), Karlo Letica ().

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Inter), Josip Pivaric (), Tin Jedvaj (), Matej Mitrovic (Club Brugge), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Antonio Milic (Anderlecht).

Orta Saha: Luka Modric (), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari).

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (), Marko Pjaca (Fiorentina), Ivan Santini (Anderlecht), Marko Livaja (AEK).

Hırvatistan, 6 Eylül'de Portekiz ile oynayacağı özel maçın ardından, 11 Eylül'de ise UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaşlı Vida'ya milli davet
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