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yine çok bonkör

2-0 öne geçtiği ilk hafta maçında Kasımpaşa’ya 3-2 kaybeden Rize, Akhisar deplasmanında yine galibiyete yakındı ama 10 kişi kalan rakibine sobelendi

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Çaykur Rizespor yine çok bonkör
Ligin ilk haftasında 2-0 öne geçmesine karşın Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Çaykur Rize, Akhisarspor deplasmanında da çok cömert davrandı: 1-1. Karadeniz temsilcisi, 28. dakikada Muric ile öne geçti: 0-1. 45'te Akhisarspor atağında Rizesporlu Fink yerde kaldı. Uyarı üzerine VAR'dan pozisyonu tekrar izleyen hakem Serkan Çınar, rakibine tükürdüğü için Seleznov'u ihraç etti. 66'da Ömer Bayram'ın içeri yolladığı hava topunda kaleci Gökhan'ın hamle hatasını değerlendiren Mustafa Yumlu, tabelayı eşitledi: 1-1. 90'da kaleciyle karşı karşıya kalan Manu, Akhisar tribünlerini üzen bir vuruş yapınca maç berabere bitti.

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İlginç bir mücadele oldu... Akhisar 3, Rizespor ise 2 kez direğe takıldı.
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Çaykur Rizespor yine çok bonkör
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