Çaykur Rizespor yine çok bonkör

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ilk haftasında 2-0 öne geçmesine karşın Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Çaykur Rize, Akhisarspor deplasmanında da çok cömert davrandı: 1-1. Karadeniz temsilcisi, 28. dakikada Muric ile öne geçti: 0-1. 45'te Akhisarspor atağında Rizesporlu Fink yerde kaldı. Uyarı üzerine VAR'dan pozisyonu tekrar izleyen hakem Serkan Çınar, rakibine tükürdüğü için Seleznov'u ihraç etti. 66'da Ömer Bayram'ın içeri yolladığı hava topunda90'da kaleciyle karşı karşıya kalan Manu, Akhisar tribünlerini üzen bir vuruş yapınca maç berabere bitti.İlginç bir mücadele oldu... Akhisar 3, Rizespor ise 2 kez direğe takıldı.