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'da çifte bayram

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun iddialı ekiplerinden Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenen çifte bayram yapıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 12:22
Denizlispor'da çifte bayram

Önceki hafta evinde Gazişehir Gaziantep'e tek golle boyun eğerek taraftarını üzen yeşil-siyahlılar, Adana'dan Burak Çalık'ın golüyle zaferle ayrılırken, teknik direktör Osman Özköylü doğru bir oyunla kazandıklarını söyledi. Çok değerli bir 3 puanın sahibi olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Planladığımız organizasyonu futbolcularımız uygulamaya çalıştı. Havanın rutubetli olması istediklerimizi yapmamıza engel olsa da deplasman takımı gibi oynadık. Sonuçta istediğimizi almayı başardık" diye konuştu.

Zaman zaman top kayıpları yaptıklarını ifade eden Osman Özköylü, "Oyunun hakimiyeti Adana Demirspor'dayken kalemizde tehlikeler yaşadık. Ancak topa biz sahip olduğumuzda doğru işler yaptık. Hem bizim adımıza hem taraftarımız adına bayram hediyesi verdik. Karşımızdaki takım gerçekten büyük yatırımlar yapmış, belki de Süper Lig takımları bütçesinde bir kadro kurmuş. Adana Demirspor'un aldığı 2 futbolcunun maliyetiyle biz bir takım oluşturduk. Böyle bir kıyaslama yaparsak bizim çocuklar aslanlar gibi mücadele etti. Söylediklerimizi eksiksiz yapmaya çalıştı. Değerleri bir galibiyet elde ettik. İki takım oyuncularını da kutluyorum" dedi.

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Denizlispor'da çifte bayram
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