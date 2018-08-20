Fenerbahçe'de liste başı Hegazy ve Ramirez

Fenerbahçe'de Giuliano'nun gidişiyle transferlerin önü açıldı. Sarı-lacivertliler öncelikle stoper bölgesi ile sol beke takviye yapacak. Fenerbahçe'nin daha önce listesinde bulunan Vermaelen, Marlon'u yollayan Barcelona'nın Belçikalı stoperi satma kararından vazgeçmesi nedeniyle gündemden çıktı. Bu gelişmeyle sarı-lacivertliler rotayı yine İngiltere'ye çevirdi. Kanarya'nın listesinin başında West Bromwich'te forma giyen Mısırlı stoper Ahmed Hegazy'nin bulunduğu öğrenildi. Yönetim, 27 yaşındaki savunmacıyı 1 yıllığına kiralamak istiyor. Hasan Ali ve İsmail'den verim alamayan Sarı-lacivertliler, Rus ekibi Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez için girişimlerini sürdürüyor. Ekvador gazeteleri, Ramirez'in Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğunu yazarken, bu transferlerin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU