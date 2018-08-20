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'de liste başı Hegazy ve Ramirez

Giuliano’nun gidişiyle eli rahatlayan ’nin transfer hedefinde stoper için , sol bek için ise Ekvadorlu Ramirez bulunuyor.

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Fenerbahçe'de liste başı Hegazy ve Ramirez

'de Giuliano'nun gidişiyle transferlerin önü açıldı. Sarı-lacivertliler öncelikle stoper bölgesi ile sol beke takviye yapacak. Fenerbahçe'nin daha önce listesinde bulunan Vermaelen, Marlon'u yollayan 'nın Belçikalı stoperi satma kararından vazgeçmesi nedeniyle gündemden çıktı. Bu gelişmeyle sarı-lacivertliler rotayı yine 'ye çevirdi. Kanarya'nın listesinin başında 'te forma giyen Mısırlı stoper 'nin bulunduğu öğrenildi. Yönetim, 27 yaşındaki savunmacıyı 1 yıllığına kiralamak istiyor. Hasan Ali ve İsmail'den verim alamayan Sarı-lacivertliler, Rus ekibi Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez için girişimlerini sürdürüyor. Ekvador gazeteleri, Ramirez'in Fenerbahçe'ye imza atmaya yakın olduğunu yazarken, bu transferlerin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de liste başı Hegazy ve Ramirez
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