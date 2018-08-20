Matadordan sevgilerle

Dk. 16 Scuk 1-0
Emrah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu ceza alanı ön çizgisinde karşılayan Scuk, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu. Dk. 53 Gökhan 1-1
Quaresma, sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Ön direkte hareketlenen Gökhan Gönül
, kafa vuruşu için yükseldi. Sırtına isabet eden top Beşiktaş
'ın beraberlik golü olarak filelere gitti. Dk. 76 Negredo 1-2
Sağ çaprazdaki Quaresma, Pepe'nin orta sahadan attığı uzun topu bekletmeden ceza sahası içine gönderdi. Negredo
, arkası dönük pozisyonda şık bir topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Dk. 86 Quaresma 1-3
Tolgay'ın ara pasına hareketlenen Lens, Hakan Canbazoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Quaresma, farkı ikiye çıkardı. İHTİYAR DELİKANLI!
2018-19 sezonunda ilk kez 11'de kendisine yer bulan Ricardo Quaresma
, Beşiktaş'ın en iyi isimlerinden birisiydi. İki asist ve 1 golle oynayan Portekizli yıldız, bu sezon ilk defa skora katkı sağladı. Öte yandan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Süper Lig
'de kaydettiği son 5 gol, maçların 66. dakikalarından sonra geldi. %83.3
Quaresma, Erzurum maçında 7 isabetli orta açtı ve yüzde 83.3 pas isabeti ile oynadı. 'KARARI BEN VERMİYORUM'
Maçın ardından Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili konuşan Negredo, "Geleceğimle ilgili neler olacak göreceğiz. Buna ben karar vermiyorum. Kulüp, menajerimle irtibat halinde" ifadelerini kullandı.
4
Alvaro Negredo, Süper Lig'de kaydettiği son 5 golün dördünü deplasmanda buldu.
?GÖKHAN GÖNÜL 533 GÜN SONRA
Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 533 gün sonra gol attı. Yıldız futbolcu, daha önce 4 Mart 2017'de Rizespor ağlarını sarsmıştı. Gönül, önceki iki sezonda 72 maça çıkıp 1 gol bulurken, son 6 maçta 2 kez ağları sarstı. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
1900 metre rakımda oynanan mücadelenin ilk yarısında istediklerini sahaya yansıtmakta zorlanan Beşiktaş, uzunca bir süre sonra bu denli yüksekte maça çıkarken, ilk isabetli şutunu 33.dakikada attı. 2-
Siyah-beyazlılar
karşısında geçtiğimiz sezon oynattığı sistemden taviz vermeyen Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ilk yarıda yine hücum futbolunu tercih etti. 3-
Karşılaşmanın 16.dakikasında Jasmin Scuk'un golü ile skor üstünlüğünü eline geçiren Erzurumspor, baskısını ilk yarı boyunca sürdürdü. Ancak bu üstünlük sadece 45 dakika sürdü. 4-
LASK Linz karşısında ilk yarının sonunda oyundan çıkan Oğuzhan, bu sefer de 37.dakikada yerini Caner'e bıraktı. Beşiktaş Şenol Güneş
'in bu hamlesi sonrası kanatlardan daha fazla yüklenmeye başladı. 5-
Bu ataklar sonrasında 53.dakikada Gökhan Gönül, Quaresma'nın ortasında golü attı.
76'da da Alvaro Negredo yine kanattan Ricardo Quaresma'nın getirdiği topta golünü attı. 6-
72'de
Necip'in yerine Lens, 82'de ise Negredo'nun yerine Tolgay oyuna girdi. 84.dakikada Tolgay'ın pasında Lens ceza sahası içinde yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı ise Quaresma ağlarla buluşturdu. Güneş değişiklikleri ile maça damga vurdu. Bir Görüş
Murat ÖZBOSTAN
GÜNEŞ YANLIŞINI ANLADI
Şenol hoca ısrarla elindeki santrforların yetersiz ve hazır olmadıklarını söyleyip durdu. Oysa elindeki en kariyerli adam olan Negredo'yu kenara attı. Söylemleriyle hem oyuncuları yıprattı hem de kendisini..
Negredo Beşiktaş'ın elindeki en kaliteli ve tecrübeli futbolcu oysa… Şenol hoca da büyük bir yanlışın içinde olduğunu anladı ve Negredo'yu dün 11'e koydu
. Attığı gol muhteşemdi. Önce Avrupa Ligi'ni kurtardı dün de Erzurum'dan Beşiktaş'ın 3 puanı almasını sağladı. Artık parasını pulunu kenara bırakın.. Bunları konuşmak Beşiktaş'a zarar getirdi..
Türkiye'de sadece Negredo 4 milyon Euro ücret almıyor!..