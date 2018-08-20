Mehmet Altıparmak: Bizi Babel yendi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Bugün tecrübe ve kaliteye yenildik." dedi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan sonuçtan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Taraftarlara ve Erzurum halkına bayram hediyesi vermek için galibiyetle müsabakayı bitirmek istediklerini aktaran Altıparmak, şöyle konuştu:

"İKİNCİ YARI ÇOK ÇEKİLDİK"

"Maçtan önce, kendi oyunumuzu oynayacağımız söyledik. Hafta boyunca önde baskılı oynayacak şekilde çalıştık. Maçın ilk 45 dakikasında Beşiktaş'ın karşısında bu kadar pozisyona giren takım yoktur. Eğer değerlendirseydik, 4-5 farkla ilk yarıyı bitirebilirdik. Maçın devre arasında futbolcularımıza maçın iki devre halinde oynandığını söyledim. İkinci yarı çok çekildik ve gol yedik. Beşiktaş'a karşı bu kadar iyi oynayıp da yenilmek, bizi ve futbolcularımızı üzdü." Bugün tecrübe ve kaliteye yenildik."

Oyunlarını daha da geliştirerek devam edeceklerini vurgulayan Altıparmak, gol pozisyonlarına çok iyi girdiklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti.

"BİZİ BABEL YENDİ"

Karşılaşmada iki önemli oyuncularının sakatlandığına işaret eden Altıparmak, "Bu durum oyun sistemimizi etkiledi. Bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak hem büyük bir takımı ağırlamanın mutluluğunu yaşadık hem de muhteşem taraftarımızı tüm Türkiye'ye gösterdik. Ancak Erzurumlulara bir bayram hediyesi verememenin üzüntüsünü yaşadık. Açıkçası bizi Babel yendi, çok iyi oynadı. Özellikle ona özel önlem almıştık." diye konuştu.