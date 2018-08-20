Merhaba iki gözüm

Dk. 42 Onyekuru 1-0 Göztepe
'nin kullandığı kornerde hızlı çıkan Galatasaray
'da Onyekuru topu Fernando
'ya aktardı. Brezilyalı da topu bekletmeden Onyekuru'nun koşu yoluna attı ve Nijeryalı ceza alanı dışından şık bir aşırtma vuruşla ağlara gönderdi. Henry Onyekuru
, Galatasaray formasıyla Süper Lig
'de rakip kaleye çektiği ilk isabetli şutta golü buldu. ADIM ADIM GELİYORUM
Galatasaray'a üç puanı getiren Henry Onyekuru, henüz yüzde yüz hazır olmadığını ama adım adım geldiğini söyledi. Nijeryalı, "Attığım golde bütün takımın payı var. Tecrübeli arkadaşlar bana çok yardımcı oluyorlar. Adım adım ilerliyorum" şeklinde konuştu. TERİM, TERİM'İ YAKALADI Fatih Terim
11 sezon futbolcu olarak görev yaptığı ve Dk. 42 Onyekuru 1-0 kaptanlığını üstlendiği Galatasaray'da 402 resmi müsabakada forma giymişti. Terim dün Galatasaray teknik direktörü olarak 402. resmi sınavını Göztepe maçında verdi ve futbolculuğu dönemini yakaladı. FERNANDO: ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ PUAN
Galatasaray formasıyla ilk asistini dün gece Onyekuru'ya yapan Fernando, Göztepe karşısında aldıkları üç puanın çok önemli olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Sezon başı olduğu için %100 değiliz ve kendi seyircimiz önünde 3 puanı almak önemliydi. Bunu da aldık, mutluyuz. Onyekuru'nun golünde katkım olduğu için mutluyum, çok güzel bir gol oldu. İnşallah devamı gelir bu gollerin" dedi. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Formsuz
Feghouli-Gomis'i ilk 11'den yine kesen Fatih Terim, Sinan Gümüş
ve Eren Derdiyok
'la devam etti. Ancak Sinan ve Eren Göztepe maçında çok etkisizdi. 2 - Yasin Öztekin
taraftar protestosuyla karşılandığı Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'nin ilk yarıda en etkili ismiydi. Yasin, bitirici pozisyonlarda iyi olsa zaten Galatasaray'dan gönderilmezdi... 3-
Set oyununda Rodrigues'i de arayan Galatasaray golü kontratakla buldu. Fernando'nun ince görüp savunma arkasına kaçırdığı Onyekuru idolü Henry'yi andıran aşırtma şutla skoru 1-0 yaptı. 4-
Eren'le değişen Gomis Eren'in giremediği pozisyonlara girdi. Emre Akbaba
da Belhanda
'nın 10 numara pozisyonunda olduğu düzende sağ kanada geçti ve aldığı her topu olumlu kullandı. 5-
''Galatasaray'ın
en iyisi Maicon'du'' yorumu, sarı-kırmızılı takımın dün iyi bir futbol oynamadığının özeti... 6-
Geçen sezon ''Konsantrasyon''
parolası ile şampiyonluğa yürüyen Galatasaray 2'de 2 yaptı ancak sergilenen futbol gösteriyor ki takımda konsantrasyon kaybı çok açık... 20
Galatasaray, Süper Lig'de evinde 20 maçtır yenilmiyor (19G 1B). Sarı kırmızılılar, en son Aralık 2005 - Mart 2007 arasında iç sahada bundan daha uzun bir yenilmezlik serisine imza atmıştı (23 maç; 19G ve 4B).