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'de puan durumu

Kasımpaşa'nın evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından 'de 2. hafta geride kaldı. 2. haftanın ardından 6 puanlı Beşiktaş ligin zirvesinde yer alırken Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor puanla tanışamadılar.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 00:03 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 00:03
Spor Toto Süper Lig'de puan durumu

'de ikinci hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış müsabakasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lacivert-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Ligde tamamlanan ikinci hafta sonrasında 6 puanı bulunan takımlardan Beşiktaş averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip ekiplerden Evkur Yeni Malatyaspor 2, Galatasaray 3, Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı.

İkinci hafta sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe ve Aytemiz Alanyspor henüz puanla tanışamadı.

HAFTANIN SONUÇLAR

Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1?
Bursaspor-Kayserispor: 0-0
Antalyaspor-Atiker Konyaspor: 3-3
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 1-3
Akhisarspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2
Galatasaray-Göztepe: 1-0
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 2-1

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımlarOGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ22005236
2.EVKUR YENİ MALATYASPOR22004136
3.GALATASARAY22004136
4.KASIMPAŞA22005326
5.KAYSERİSPOR21102024
6.ATİKER KONYASPOR21106514
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR21013213
8.MKE ANKARAGÜCÜ21013303
9.TRABZONSPOR21013303
10.FENERBAHÇE21012203
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR210123-13
12.ÇAYKUR RİZESPOR201134-11
13.AKHİSARSPOR201123-11
14.BURSASPOR201112-11
15.ANTALYASPOR201135-21
16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR200236-30
17.GÖZTEPE200214-30
18.AYTEMİZ ALANYASPOR200203-30

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

24 Ağustos Cuma:

19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Osmanlı)
21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas Yeni 4 Eylül)
21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

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Spor Toto Süper Lig'de puan durumu
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