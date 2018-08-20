Trabzonspor, Nwakaeme'nin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı golcü Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2018/19 futbol sezonu için 1.016.750.-EUR garanti ücret,

2019/20 futbol sezonu için 900.750.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 904.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri Mr. Pedro Alberto Barbosa Pereira'ya menajerlik hizmeti olarak 135.000.-EUR ödenecektir."