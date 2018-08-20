Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme için 3 taksitli ödeme

Trabzonspor transfer çalışmalarının sonuna gelirken, bugün bir futbolcuya daha imza attırıyor. Cuma günü Trabzon'a gelen Anthony Nwakaeme'nin kulübü ile 1 milyon Euro bonservis bedelinin üç eşit taksitte ödenmesi için el sıkışıldı. İki gündür teknik heyetin programına göre çalışan ve kendisine sunulan sözleşme şartlarını kabul eden 29 yaşındaki Nijeryalı, bugün saat 11.00'de Atatürk Köşkü'nde düzenlenecek törenle 3 yıllık imzayı atacak. Hapoel Beer Sheva ile kamp dönemi geçiren ve Avrupa Ligi maçları oynayan futbolcunun fizik durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURAK A.GÜCÜ MAÇINA HAZIR

Uzun bir sakatlık döneminin ardından ilk kez Sivas maçında kısa bir süre alan Burak Yılmaz, iki günlük izinde de çalışmalarına devam etti. Ankaragücü maçına kadar hazır hale geleceği öğrenilen Burak, "Takımıma katkı vermek istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerekiyor. Bu sezon hem benim hem de takımım için önemli değişimlerin olacağına inanıyorum" diye konuştu.

NOVAK FORMAYI KAPTI

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girmeyi başardı. Ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ilk hafta Başakşehir maçında riske edilmeyen Novak, Sivas maçında 11'de sahaya çıkmıştı. İbanez'den istediği verimi alamayan Karaman'ın Sivas karşısında Novak'ı beğendiği öğrenildi.