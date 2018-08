Giuliano resmen Al-Nassr'da

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan kulübü El Nassr'a, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10 milyon 500 bin avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Giuliano'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

El Nassr Kulübü de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını bildirdi.

Geçen sezon öncesinde 7 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı 1 sezon terletti. Giuliano, Fenerbahçe'de geçen sezon 30 lig maçında forma giydi ve 14 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon da 1 lig maçında 1 gol attı.

#ALNASSR signed a three year contract with Brazilian national team ???? attacking midfielder Giuliano Victor de Paula, welcome to the Global Club Giuliano ???????? pic.twitter.com/C9ZTFqEVGl