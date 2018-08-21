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Spor Toto 1. Lig'in ekiplerinden , Malili futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 14:45
Hatayspor, Bakary Nimaga'yı transfer etti

İletişim Direktörü Murat Bereket, yaptığı yazılı açıklamada, Arnavutluk Süper Lig takımlarından Skenderbeu'da forma giyen orta saha oyuncusu 24 yaşındaki ile 1 yıllığına anlaştıklarını belirtti.

Yönetim kurulu üyesi Aydın Toksöz'ün katılımıyla düzenlenen törende Nimaga ile sözleşme imzalandığını aktaran Bereket, " çalışmalarımız devam ediyor. Malili orta saha oyuncumuza hayırlı olsun dileklerimizi iletir, bordo-beyaz forma ile üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Hatayspor, Bakary Nimaga'yı transfer etti
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