Hatayspor, Bakary Nimaga'yı transfer etti

Hatayspor İletişim Direktörü Murat Bereket, yaptığı yazılı açıklamada, Arnavutluk Süper Lig takımlarından Skenderbeu'da forma giyen orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Bakary Nimaga ile 1 yıllığına anlaştıklarını belirtti.

Yönetim kurulu üyesi Aydın Toksöz'ün katılımıyla düzenlenen törende Nimaga ile sözleşme imzalandığını aktaran Bereket, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Malili orta saha oyuncumuza hayırlı olsun dileklerimizi iletir, bordo-beyaz forma ile üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.