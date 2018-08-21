Ömer Üründül: Forvet tamam sıra 10 numarada

Medyamızda büyükler kaybederse eleştiriler ağır olur... 3 puan kazanılmışsa, kötü oynasalar bile fazla sorun çıkmaz. Fenerbahçe, Malatya'da iyi oynamadı ama yenilgiyi de hak edecek kadar kötü değildi. İlk 11'e baktığımız zaman, bundan iyisini oynayacağı da düşünülemezdi. Futbolda öncelik oyuncuların birbirini iyi tanımalarıdır. İleri uca bakıyoruz; Barış, Slimani, Ayew... Slimanı; yeni gelmiş. Ne arkadaşlarını, ne ligi tanıyor. 3 ileri uç oyuncusu da birbirlerine yabancılar. Buna ilaveten 10 numara pozisyonunda, iki senelik maç eksiğinden dolayı hazır olmayan ve ilerideki arkadaşlarının özelliklerini bilmeyen Mehmet Ekici vardı. Böyle bir şablonda 'F.Bahçe çok kötü oynadı' denilemez. Malatya'nın oturmuş takım savunmasını da gözardı etmeyelim. Slimani iyi tanıdığım, kaliteli bir nokta santrfor. Fenerbahçe, Semih Şentürk'ten sonra ilk defa sırtı karşı kaleye dönük oynama özelliği olan bir santrfor buldu. Slimani'nin duvar olma özelliğinden yeterince faydalanmak için ivedilikle iyi bir 10 numara transferine ihtiyaç var. Malatya maçından sonra kafama 2 soru takıldı. Birincisi; Slimani maç sonrası 'Çok uzun zaman sonra ilk defa 90 dakika forma giydim' dedi. Bundan Cocu ve Comolli'nin haberi yokmu da Slimani'yi 90 dakika -muhtemel sakatlık problemini- riske ettiler. İkincisi; madem Giuliano ile yollar ayrıldı, neden Giuliano yedek soyunduruldu. 'Belki ihtiyaç olur' diye düşünüldüyse, skor dezavantajından sonra o ihtiyaç da oldu! Gelelim Ayew'e; Premier Lig'de Ayew'i çok seyrettim. Fiziki gücü yüksekse faydalı. Ama şu andaki durumu iç açıcı değil.

OĞUZHAN'I HAVAYA SOKMAMAK GEREK

Beşiktaş, puanlar kaybedebileceği Akhisar ve Erzurum maçlarından 6 puan çıkardı. Yine kendinden zayıf bir rakip karşısında son dakika golüyle Avrupa Ligi'nde play-off turuna kaldı. Talisca'nın yerini dolduracak bir 10 numara alınmayışı, Atiba'nın yer bulamayışı ve Oğuzhan'ın formsuzluğu orta saha formatını bozdu. Santrforda da sıkıntı var. Vagner Love; Alanya'dan geldikten sonra fiziki olarak tükenmişliğe girdi. Larin; güçlü, istekli ama yetenekleri sınırlı. Negredo; her yönüyle çok kaliteli bir santrfor ama o da fiziksel sıkıntı yaşıyor. Buna rağmen şu anda ilk isim Negredo olmalı. Beşiktaş, Erzurum'da ilk yarıda bugüne kadar gördüğüm en kötü futbolunu sergiledi. Hücum gücü sınırlıydı. Hiç top kullanılamıyordu. Rakip ataklarda da rekor sayıda kale önü tehlikeleri yaşandı. İlk yarı da 3-0 hatta 4-0 bitebilirdi... Üstelik de iki çok deneyimli stoperleri Vida ve Pepe sahada olmasına rağmen. Yeri geldikçe vurgularım, eğer sürekli top kaybederseniz, öndeki futbolculardan 3-4 tanesi de defansif görev yapmazsa takım savunmasının elinden fazla bir şey gelmez. Beşiktaş'ın en formda ve önemli oyuncusu Caner Erkin... O girdikten sonra işler düzeldi. Beraberlik golü de erken bulununca, Beşiktaş maçı döndürdü. Son bir dip not da Oğuzhan için açmak istiyorum; Oğuzhan'ı en formda olduğu dönemlerde de eleştirdim. Çünkü çok yetenekli olduğunu görüyordum. Ama fiziki gücü ve oyundaki devamlılığı günümüz futbolunun istediği cinsten değildi. Bu yüzden 'Bu şekilde yıldız futbolcu olunmaz' diyordum. Şimdi Oğuzhan'ın performansı gündemde. Bu tip yeteneklerimizi medyada ve kamuoyunda fazla havaya sokmamak gerek. İki örnek; Akhisar maçında Oğuzhan iyi oynamadı. Bir orta yaptı, Pepe gol attı. Gazetelerdeki notu 7-8. Avrupa'da sıradan bir takım karşısında yine bir orta yaptı Babel gol attı. Notu 7-8...