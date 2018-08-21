Prekazi: 'Partizan'a karşı favori Beşiktaş'

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 23 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maç öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan Prekazi, Beşiktaş'ın Partizan'a karşı daha avantajlı olduğunu belirterek, bir Partizan taraftarı olarak iyi bir sonuç beklediğini ifade etti.

1975-1984 yıllarında Partizan forması giyen Prekazi, Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini anımsatarak, her ne kadar LASK Linz'i son dakika golüyle eleseler de kaliteli yabancı futbolculara sahip Beşiktaş'ın favori olduğunu kaydetti.

Zoran Mirkovic'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Partizan'ın yavaş yavaş krizden çıkmaya başladığını belirten Prekazi, "Favori Beşiktaş olsa da futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Bugün her takım kazabilir." dedi.

Prekazi, ilk maçta Partizan'ın kesinlikle kalesinde gol görmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Her takım kazanabilir ve kaybedebilir. Partizan mükemmel değil, hala bir formül arayışında ama Mirkovic'in gelişiyle takıma disiplin geldiğini görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Partizan'ın Beşiktaş'a karşı sürpriz yapabileceğini kaydeden Prekazi, "Rövanş maçında her şey olabilir." diye konuştu.

"TÜRK HALKINI KANDIRAMAZSINIZ"

Prekazi, Türkiye'deki futbol oynama koşullarının son derece iyi olduğunu ve bu nedenle Beşiktaş'ın daha avantajlı olduğunu belirterek, "Türkiye'deki antrenman ve futbol oynama koşulları inanılmaz. Bizde ise her şey (eski Yugoslav lider) Tito dönemindeki gibi kaldı." yorumunu yaptı.

Türkiye'de futbol oynayan isimlerin ellerinden gelenin en iyisini yaparak kendilerini kanıtlamaları gerektiğini söyleyen Prekazi, "Türk halkını kandıramazsınız, zira onlar kime değer verip saygı duyacağını iyi bilir. Tüm bunlar için epey çaba gerekiyor. Eğer doğru kişi olursan, seni avuçlarının içindeki su gibi korurlar." ifadelerini kullandı.

Prekazi, Belgrad'daki maçı yerinde izleyeceğini ve büyük ihtimalle İstanbul'daki maça da gideceğini sözlerine ekledi.

Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Ağustos'ta Belgrad'daki Partizan Stadı'nda, rövanş ise 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.