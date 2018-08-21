Quaresma kazanırken kazandırıyor

30 yaşında ikinci kez Beşiktaş'a gelen ve 34 yaşında halen daha kurtarıcı rolünü üstlenen Quaresma, 1 gol, 2 asistle BB Erzurumspor maçında da galibiyeti getiren isimdi. Portekizli futbolcuya dönemin kurları ile bonservis ve maaşları hesaplandığında siyah-beyazlılar 25 milyon TL ödedi. Yıldız oyuncunun bu dönemde kazandırdığı rakam ise 35 milyon TL'ye çıktı. Takımına son galibiyetle 2.6 milyon TL daha kazandıran Q7, 2015-2016'dan bu yana ligde ve Avrupa'da oynanan maçlarda 11 galibiyet ve 10 beraberliğe doğrudan katkı sağladı.

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