Ronaldo yoksa seyirci de yok

La Liga
'da sezonu 2-0'lık Getafe maçıyla açan Real Madrid
'i Bernabeu Stadı'nda sadece 48.466 biletli seyirci takip etti. Ronaldo
'nun Juventus'a transferinin ardından Madrid ekibi, son 10 yılın iç sahaki en düşük seyircili ikinci maçına çıktı. İspanyol devinin, bu dönemde en az seyircinin geldiği maçı 2008-09 sezonunda Osasuna ile oynanan ligin son haftasındaki müsabaka olmuştu. O sezonun ardından Ronaldo'yu transfer eden Real Madrid, Portekizli yıldızın gelişinden sonra tribünleri doldurmayı başarmıştı.