GÜNÜN SORUSU
Al-Nassr'ın almak üzere olduğu Negredo
'nun satılması Beşiktaş
'ı nasıl etkiler.. ÖMER ÜRÜNDÜL
Beşiktaş daha iyisini alacaksa göndersin
Benim her zaman yeri geldikçe vurguladığım bir konu var. Bir futbolcu ne kadar kaliteli olursa olsun, eğer fiziki açıdan güçsüzse bir şey ifade etmiyor. Negredo da çok kaliteli ve deneyimli bir santrfor.
O da fiziki olarak istenilen seviyeye gelemedi. Ama hem Avrupa maçında turu getirdi, hem de Erzurum maçında attığı golle kalitesini gösterdi. Eğer Beşiktaş iyi bir santrfor alacaksa yollar ayrılabilir. Ama alamayacaksa, Negredo birinci santrfordur. MURAT ÖZBOSTAN
Herkes mutlu olur!
Şenol hocanın da ifade ettiği gibi Negredo pahalı bir oyuncu.. Tabii ki bu onun suçu değil.. Sonuçta ortada yapılmış ve tarafların altına imza attığı bir sözleşme var. Beşiktaş, bu maliyetten Şenol hoca ise Negredo'dan kurtulmak istiyor. Böyle bir teklife de kimse "Hayır" demez.
Negredo da mutlu, Beşiktaş da mutlu olur.. 1 milyon Euro da bonservis bedeli hiç yoktan iyidir.. İş Negredo'nun anlaşmasına kalmış. Beşiktaş'ı iki önemli maçta kurtaran isim oldu. "Ben gitmem" derse sıkıntı olur bu saatten sonra. ?İSKENDER GÜNEN
Siyah-beyazlılar Negrodo'yu arar
Zaten darboğazda olan kulüplerimizin mali durumları, Euro ve dolardaki artış nedeniyle çok daha fazla bozuldu. Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğa giderken kendileri için şampiyonluk yolunda çok önemli bir isim olan Cenk'i bu yüzden Everton'a gönderdi.
Bugün de sezon başı ücreti fazla diye gözden çıkarılan ama gerek Avrupa kupası maçında, gerekse son oynanan Erzurum maçında Beşiktaş'a hayat veren Negredo da bırakılmak zorunda kalındığı bugünkü koşullarda artık kulüplerin ayağını yorganına göre uzatması zorunluluk. Artık har vurup, harman savurma devri geçti. Beşiktaş'ın kadrosunu göz önüne getirdiğimizde Negredo'yu arayacakları da bir gerçek. METİN TEKİN
Satılması doğal belki de doğru!
Negredo'yu geçen sezon değerlendirirken kıyasladığımız isimler Mario Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun
, Demba Ba
'ydı. O pencereden baktığımızda geçen sezon geride kalan, yeterli olmayan bir Negredo oldu. Bugün ise eldeki kadroda oyunculuk anlamında Negredo önde gözüküyor. Ama 'Biz bu maliyetlere çok daha iyi biri santrfor buluruz' derseniz; Tabii ki transfere gitmeniz, satmanız doğal, belki de doğru olur.