9'ların kralı Luis Suarez

Avrupa'da 9 numaraların yarışında son 3 sezonda galip çıkan Barcelona'nın golcüsü Luis Suarez oldu. 2014- 15 sezonunda Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Suarez, geride kalan 5 sezonda 200 maçta attığı 152 golle, Avrupa'nın klas 9 numaralarını solladı. İkinci sırada Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Lewandowski, 151 golle yer alırken, Tottenham'ın gol makinesi Kane ise 136 gol attı. Manchester City'den Agüero 129 gole imza atarken, Napoli ve Juventus formalarıyla Higuain 122 kez fileleri havalandırdı. En iyi 9'lar sıralamasında Real Madrid'in Fransız golcüsü Benzema, 82 golle 6. sırada yer alırken Diego Costa, Chelsea ve Atletico Madrid'de 144 maçta 68 kez kalecileri mağlup etti. Öte yandan Suarez, Barcelona öncesi Liverpool'da 4 sezonda 133 maçta 82, Ajax'ta ise 143 maçta 99 gol attı.

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