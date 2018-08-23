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'tan açıklaması

Kulübü, li futbolcu ile ilgili planlamalarının bulunmadığını bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 21:49 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 21:49
Beşiktaş'tan Ozan Tufan açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten, menajerlik de yapan eski li basketbolcu ile 'ın i için görüşüldüğü iddiaları üzerine paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Kulübü futbolcularından Ozan Tufan'ın kulübümüze transfer olacağı yönünde basında çeşitli haberler ve iddialar yer aldığını görmekteyiz. Spor ailesinin bir üyesi olan Mirsad Türkcan'ın daveti üzerine, 'da başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin de katılımıyla dostane bir yemek yenildiği doğrudur ancak yemek sırasında Ozan Tufan ile ilgili hiçbir konu gündeme gelmemiştir."

Açıklamada, Ozan Tufan'ın transferinin gündemde olmadığı belirtilerek, "'ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya bir planı bulunmamaktadır. Kaldı ki, böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulubü ile görüşme yapmayı tercih ederdik. Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

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Beşiktaş'tan Ozan Tufan açıklaması
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