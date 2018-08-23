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Kagawa kapıyı 4.5’tan açtı!

, Japon ya Borussia Dortmund’da kazandığı rakam olan 3 milyon Euro önerdi. Ancak yıldız futbolcu, yüzde 50 fazlasını talep etti

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Kagawa kapıyı 4.5’tan açtı!

arayışında aday sayısını teke düşürüp, Borussia Dortmund'un yıldızı 'da karar kılan , ilk görüşmede aradığını bulamadı. Alman ekibinin Mario Götze alternatifi nedeniyle kiralamaya sıcak baktığı Japon futbolcu için 2.5 milyon Euro artı 500 bin Euro bonusla birlikte kulübünde kazandığı parayı öneren siyah-beyazlılar, karşı tarafın '4.5 milyon Euro' talebi sonrasında geri adım atmak zorunda kaldı. Yıllık 4 milyon 350 bin Euro'luk maaşından kurtulmak için 'yu elden çıkarmaya çalışan Beşiktaş Başkanı ve ekibinin, Kagawa'nın istediği rakamı çok fahiş bulduğu öğrenildi. Japon yıldızın transferi zora girse de olumsuz ilk temasa rağmen tarafların köprüleri tamamen atmadığı, önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme için tekrar bir araya gelecekleri belirtildi.

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Kagawa kapıyı 4.5’tan açtı!
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