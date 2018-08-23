PFDK'dan Beşiktaş ve Seleznyov'a ceza

PFDK kararları açıklandı. Beşiktaş'a Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 40 bin TL para cezası verildi. Akhisarsporlu Seleznyov ise Çaykur Rizespor maçında rakibine tükürmesi sebebiyle 4 maç men cezası aldı. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:



"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün, 19.08.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye. Erzurumspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI D2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, tribünlerin renk kodlarının, stadyum çevresi yönlendirme işaretlerinde ve kapı girişlerinde bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



-Beşiktaş'ın, 19.08.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C7,C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



- Aytemiz Alanyaspor Kulübü sporcusu Isaac Sackey'in, 19.08.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



- MKE Ankaragücü Kulübünün, 19.08.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A,B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



- Akhisarspor Kulübünün, 19.08.2018 tarihinde Spor Toto Akhisar Stadyumunda oynanan Akhisarspor - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Akhisarspor Kulübü sporcusu Yevgen Seleznov'un, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



- Atiker Konyaspor Kulübü antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'ın, 18.08.2018 tarihinde oynanan Antalyaspor - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



- Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Ali Karadeniz'in, 18.08.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü görevlisi Metin Çiçek'in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

BUGÜN NELER OLDU