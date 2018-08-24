Diego Reyes kimdir? Fenerbahçe'nin stoper transferi Diego Reyes'in hayatı!

Meksikalı genç futbolcu Diego Reyes, 19 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. 2011'den beri Meksika Milli Takımı forması giyen Diego Reyes, geçtiğimiz Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilememişti.

Meksika Ligi takımlarından CF América'da futbola başlayan Reyes, oradan 7 milyon euroya Porto'ya transfer oldu. Bir dönem Real Sociedad'a ve bir dönem de Espanyol'a kiralanan Reyes, La Liga ekiplerinde ilk 11'de forma giyse de Porto'da 11 oyuncusu olmakta zorlandı. Diego Reyes'in sözleşmesi sona ererken, 25 yaşındaki futbolcu serbest kalmış durumda. 1.90'lık boyu ile stoperde forma giyen Reyes, bunun yanı sıra zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynadı.