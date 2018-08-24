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kimdir? 'nin stoper transferi Diego Reyes'in hayatı!

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala 'de hareketlilik devam ediyor. Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim Porto'dan ile anlaşmaya vardı. Reyes, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile de taraftarı heyecanlandırdı. Peki Diego Reyes kimdir?

Giriş Tarihi: 24.8.2018 14:25
Diego Reyes kimdir? Fenerbahçe'nin stoper transferi Diego Reyes'in hayatı!

Meksikalı genç futbolcu , 19 Eylül 1992 tarihinde dünyaya geldi. 2011'den beri Meksika Milli Takımı forması giyen Diego Reyes, geçtiğimiz Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilememişti.

Meksika Ligi takımlarından CF América'da futbola başlayan Reyes, oradan 7 milyon euroya Porto'ya transfer oldu. Bir dönem Real Sociedad'a ve bir dönem de Espanyol'a kiralanan Reyes, La Liga ekiplerinde ilk 11'de forma giyse de Porto'da 11 oyuncusu olmakta zorlandı. Diego Reyes'in sözleşmesi sona ererken, 25 yaşındaki futbolcu serbest kalmış durumda. 1.90'lık boyu ile stoperde forma giyen Reyes, bunun yanı sıra zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynadı.

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Diego Reyes kimdir? Fenerbahçe'nin stoper transferi Diego Reyes'in hayatı!
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