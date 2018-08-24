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'ten açıklaması! ...

basını, 'nin etmek üzere olduğu stoper 'in havalimanından ayrılırken yaptığı açıklamaları yayınladı.

Giriş Tarihi: 24.8.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 14:02
Diego Reyes'ten Türkiye açıklaması! Fenerbahçe...

'nin i için anlaşmaya vardığı iddia edilen lı savunma oyuncusu , 'ye doğru yola çıkarken havalimanında Meksika basınına açıklamalarda bulundu. Reyes, Türkiye'de oynamak için büyük heyecan duyduğunu söyledi.

25 yaşındaki stoper, 'Fenerbahçe'nin adını vermedi ancak, "Türkler konusunda çok tutkulu. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. Umarım ben de bunun büyük bir parçası olacağım." dedi. Yeni takımının kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Reyes, "Yeni macera içi çok heyecanlı ve mutluyum. Henüz resmi imzayı atmadım ama yeni lig bana çok uygun ve orada şampiyon olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Meksika'nın spor kanallarından Televisa Deportes de Diego Reyes'in menajeri Matias Bunge bir süredir Türkiye'de olduğunu, anlaşmaların sağlandığını ve Reyes'in Fenerbahçe'ye transferini tamamlanmak üzere Türkiye'ye gittiğini duyurdu.

Meksikalı stoper futbol kariyerine ülkesinin takımı Club America'da başladı. daha sonra Porto'ya 7 milyon Euro'ya transfer olan Reyes, kiralık olarak Real Sociedad ve Espanyol formalarını giydi ve Temmuz ayında Porto ile olan sözleşmesi sona ererek serbest kaldı.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Diego Reyes'ten Türkiye açıklaması! Fenerbahçe...
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