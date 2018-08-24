II. Niasse seferi

Gomis'in satılmasının ardından Galatasaray'da transferde öncelik forvete verildi. Fatih Terim'in hücum hattına iki takviye istediği öğrenildi. Çin ekibi TJ Quanjian'dan ayrılma kararı alan Fransız golcü Modeste, Arsenal'de şans bulamayan İngiliz yıldız Welbeck, Everton'da 4. forvet konumuna düşen Niasse adaylar arasında. Onyekuru transferi öncesinde sarı-kırmızılıların Niasse'yi kiralamak için Everton'la masaya oturduğu ortaya çıktı. Bu arada Fransız basını, Galatasaray yönetiminin, Modeste ile bir araya geldiğini ve oyuncuya 3 yıllık teklifte bulunduğunu duyurdu.

BİR BAKIŞTA NIASSE

250 bin Euro'ya geldiği Akhisarspor'da 40 maçta 15 gol atan Senegalli oyuncu, buradan Lokomotif Moskova'ya 5,5 milyon Euro'ya satıldı. Rus ekibinde 41 maçta 18 gol kaydeden Niasse, 18 milyon Euro'ya Everton'a giderken, Premier Lig'de 34 maçta 9 gol kaydetti.