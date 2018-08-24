Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > II. Niasse seferi

II. Niasse seferi

’da ’in yerine düşünülen isimler arasında olan Niasse i Everton ile Onyekuru’yu almadan önce de görüşüldüğü ama transfere izin çıkmadığı belirtildi

Giriş Tarihi: 24.8.2018
II. Niasse seferi

'in satılmasının ardından 'da transferde öncelik forvete verildi. 'in hücum hattına iki takviye istediği öğrenildi. ekibi TJ Quanjian'dan ayrılma kararı alan Fransız golcü Modeste, 'de şans bulamayan İngiliz yıldız Welbeck, Everton'da 4. forvet konumuna düşen Niasse adaylar arasında. Onyekuru transferi öncesinde sarı-kırmızılıların Niasse'yi kiralamak için Everton'la masaya oturduğu ortaya çıktı. Bu arada Fransız basını, Galatasaray yönetiminin, Modeste ile bir araya geldiğini ve oyuncuya 3 yıllık teklifte bulunduğunu duyurdu.

BİR BAKIŞTA NIASSE
250 bin Euro'ya geldiği Akhisarspor'da 40 maçta 15 gol atan Senegalli oyuncu, buradan Lokomotif Moskova'ya 5,5 milyon Euro'ya satıldı. Rus ekibinde 41 maçta 18 gol kaydeden Niasse, 18 milyon Euro'ya Everton'a giderken, 'de 34 maçta 9 gol kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
II. Niasse seferi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN