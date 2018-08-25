Rize’de sessiz gala

Çaykur Rizespor, konuk ettiği BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. 16. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Özer Hurmacı, plase yaptı... Mehmet Uslu çizgiden çevirmeyi başardı. 32'de Rizesporlu Umar, kaleyi yokladı, top az farkla auta çıktı. 41'de Samudio, ceza sahası çizgisi üzerine ortaladı... Musa Çağıran, topu kontrol etti ve vurdu... Kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 56'da Jach kornerden gelen ortaya kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı. 73'te Mustafa'nın 25 metreden şutunda top kale direğinin hemen yanından dışarıya çıktı. 88'inci dakikada Robin, sağ kanattan ortaladı ceza yayı içinde Jach, kafayı vurdu, Sehic iki hamlede topu kontrol etti. Müsabaka 0-0 biterken, Çaykur Rize, yine üç puanı hanesine yazdıramadı. BB Erzurumspor ise ligde ilk puanını kazandı.

BUGÜN NELER OLDU