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Seleznyov yoksa Manu var

Spor Toto Süper Lig'de , hücumdaki en büyük gol silahı Seleznyov'un aldığı 4 maçlık ceza sonrası 'ya güveniyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 14:27
Seleznyov yoksa Manu var

Ukraynalı yıldızın cezasıyla elinde golcü kalmayan teknik direktör Saffet Susic, Hollandalı sol kanat oyuncusu Manu'yu ileri uca çekecek. Kamp döneminden bu yana antrenmanlarda Manu'ya gol çalıştıran Susic, 25 yaşındaki futbolcudan patlama bekliyor.

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş karşısında maça yedek kulübesinde başlayıp 46'ncı dakikada oyuna giren , Çaykur Rizespor randevusuna ilk 11'de çıkıp Seleznyov'un atılması sonrası ileri uca çekildi. Genç futbolcu, geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 4 gol atmıştı. Yönetimin transfer döneminin bitmesine 6 gün kala alternatif golcü arayışı da sürüyor.

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Seleznyov yoksa Manu var
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