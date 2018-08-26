Adresim ayrı kaderim aynı

Maçın röntgeni

1- Fenerbahçe, Yeni Malatya'nın ardından Göztepe deplasmanında da üretmek için sadece İslam Slimani'nin ayağına baktı. Takım arkadaşları Cezayirli golcünün seviyesine henüz ulaşılabilmiş değil. Sadece Slimani ile hücum yapılmaz!

2- Andre Ayew geleli 3 hafta olmasına rağmen halen fizik seviyesini yukarı çekemedi. Dün sıklıkla oyunun içinde kayboldu, ne orta alanda ne kanatta istenen katkıyı veremedi. Acilen toparlanıp takıma adapte olmalı.

3- Fenerbahçe'de eksikler kendini çok net şekilde gösteriyor.

Dirar, kafasında ciddi soru işaretleriyle sahadaydı ve top kaybı rekoru kırdı adeta. Hasan, hücumda hiç yok ve bu takımın hücum setlerini aksatıyor.

4- Phıllıp Cocu'nun, Benfica maçları dahil değişiklikleriyle maça etki ettiğini görmedik.

Dün Barış'ı oyuna aldı, belki kağıt üzerinde doğruydu ama Fenerbahçe o kanatta yapılan top kaybı sonrasında golü yedi!

5- Ligin henüz başında alınan iki mağlubiyet ağır yaradır.

Cocu'nun yenileri bir an önce takıma adapte etmesi şart. Yoksa lig başlangıcı, geçen sezon şampiyonluğun kaçırıldığı ilk 11 haftadan farklı olmayacak.



Dk. 66 Halil 1-0

Fenerbahçe'nin savunmadan çıkarken kaptırdığı topu sağ çaprazda yakalayan Halil alır almaz düzeltip yaklaşık 20 metreden vurdu. Top uzak köşeden ağlarla buluştu.

9

F.Bahçe'yi deviren Göztepe, Süper Lig'de evinde dokuz maç aradan sonra bir İstanbul ekibini yendi. Sarı kırmızılılar en son galibiyetini 2002 yılında Galatasaray'a karşı almıştı.

89

Fenerbahçe dün gece hücumda adeta yokları oynadı. Cezayirli santrfor Slimani çok çalışsa da hücumda yalnız kalırken, takımının tek isabetli şutunu 89'uncu dakikada atan isimdi



Utanç verici!

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Neustadter, "Gol atabilsek daha farklı olabilirdi. Sezona bu şekilde girmek utanç verici. Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum, bilsem zaten ben değiştiririm. Taraftarlar bizim arkamızda ve bu durumu değiştirmemiz gerekiyor" dedi

Rehavet olmaz

Göztepe'yi üç puana taşıyan Halil, "Gol attığım ve kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyetle rehavete kapılmayacağız. Halil Akbunar olduysam, bu taraftar ve Göztepe camiası sayesindedir" diye konuştu.





Başkan yıkıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşarken, oturduğu yerde kaldı.

BUGÜN NELER OLDU