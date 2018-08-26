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: Kazanmalıydık

Başkanı , dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında sergilenen futboldan ziyade alınan skora üzüldüğünü söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 19:44
Erol Bedir: Kazanmalıydık
Antalyalyaspor maçı sonrasında lige galibiyetle start vermenin keyfi içerisinde olan Başkan , ikinci iç saha maçında galibiyet alınamamasına üzüldü.

Golsüz sona eren Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Başkan Erol Bedir, "Takımım kaliteli ve kazanmayı hak eden bir hüviyette. Yeni Malatyaspor'u mağlup etmemiz gerekiyordu. Rakibimiz de iyi oynadı ama özellikle iç saha maçlarında daha başarılı olup bunu skora yansıtmamız gerekirdi. Açıkçası alınan 1 puana sevinemem. Kaybedilen 2 puana üzülüyorum. Ligde üst sıraları hedefleyen takım olarak bunu muhakkak telafi etmeliyiz ve edeceğimize de inanıyorum" dedi.

'a gerek iç sahada gerekse deplasmanda destekleyen taraftarlara da teşekkür eden Başkan Erol Bedir, "İtici kuvvet olgusunu çok daha etkin kullanmalıyız. Taraftar sayımız artıyor. Bunu rakip takım üzerinde de hissettirmeliyiz. Dilerim önümüzdeki haftalarda istediğimiz oyunu oynar ve bunu da sonuca yansıtırız" açıklamasında bulundu.

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Erol Bedir: Kazanmalıydık
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