Gücü yetmedi!

MAÇIN RÖNTGENİ 1-Trabzonspor
maça hızlı başlamasa da 10 dakika sonra oyunun kontrolünü eline alarak, sağlı sollu ataklarla rakip kaleyi bunalttı. 2-
Bu baskılı oyun 28'de bir duran top organizasyonu ile karşılığını buldu ve Novak golü yaptı. 3-
Ankaragücü'nün 43'te Faty'nin ayak içiyle bulduğu gol, Trabzonspor'a maçın henüz bitmediğini hatırlattı. 4-
Toure neredeyse kusursuz oynadı. İlk hamle başarısını hızlı oyun kurmasıyla da taçlandıran Toure, uzun zamandır aranan stoper kimliğinin sahadaki yansıması oldu. 5-
Ünal Karaman, 73'e kadar değişiklik yapmadı. Bu dakikalarda oyundan düşen Trabzonspor'un yerine kısa süreli de olsa Ankaragücü maçın hakimi oldu. 6-
Kanatlarını iyi kullanan Trabzonspor, aradığı golü 80'de buldu. Olcay'ın akıl dolu pasını, Rodallega ağlara gönderdi. 7-
Tam maç bitti derken oyundan kopmamaya çalışan Ankaragücü, Mokhtar ile bulduğu golle bir puanı koparmayı başardı. Ancak pozisyon öncesindeki hakem Mete Kalkavan
'ın tartışmalı serbest vuruş kararı maçın kader anlarından birisi oldu. 6
Hugo Rodallega'nın Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de attığı 14 golün altısının asistini Olcay Şahan
yaptı. 0-1 NOVAK Dk. 28
Sosa'nın ortasını Yusuf kafayla arkaya aşırttı. Gelen topu yine kafayla tamamlayan Novak, Trabzon'u öne geçirdi. 1-1 FATY Dk. 43
Sağ kanattan Erdem'in pasına gelişine ayağının içiyle sert bir vuruş yapan Faty fileleri havalandırdı. 1-2 RODALLEGA Dk. 80
Yusuf'un şık pasını Olcay ceza sahasına ortaladı. Rodallega, gelişine yarım bir vole vurarak golü yaptı. 2-2 MOKHTAR Dk. 90+1
Erdem'in kullandığı serbest vuruşta Kehinde kafayı vurdu. Kaleci Onur'dan seken topta Mokhtar golü buldu. ?TRABZONSPOR'U BIRAKTI!
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz
'ın adı gündemden düşmüyor. Milli oyuncunun dün gece sosyal medya hesabından yaptığı hareket ise geniş yankı uyandırdı. Sakatlığı nedeniyle A.Gücü kadrosundan çıkartılan Burak Yılmaz daha önce takibe aldığı Trabzonspor Kulübü'nün resmi instegram hesabını takipten çıkardı. Burak Yılmaz'ın bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Burak'ın adı günlerdir Beşiktaş ile anılıyordu. EMEĞİMİZ ÇALINDI
Trabzonspor ?Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonrası hakem Mete Kalkavan'a yüklendi. Karaman, "Dirseği vuran, oyuncumuzu kambura yatmak zorunda bırakan rakip oyuncudur. Hakem yorum hatası yaptı. Bu hata, bizlerin, oyuncuların gösterdiği emeğin, alın terinin karşılığı olarak gelmesi gereken 2 puanın önüne geçti. VAR, bu tür faullerde de müdahil olmalı. Defalarca izledim, bu pozisyon canımızı acıttı
" diye konuştu. FAUL İSYANI A.GÜCÜ'NÜN
Mokhtar ile attığı gol öncesi hakem Mete Kalkavan'ın çaldığı faul tartışma yarattı. Kucka'nın Moulin'in dirseği ile yere eğildiği pozisyonda ev sahibi lehine faul çalan Kalkavan, taraftarların tepkisini çekti. Bordo-mavililer, "Faul Kucka'ya yapıldı, hakem tersini çaldı... Dirsek yiyen oyuncuya faul çaldı... Olmayan faulden gol yedik" yorumları yaptılar.?