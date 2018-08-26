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: Bariz üstünlüğümüze rağmen kaybetmek üzücü

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü , 'in 3. haftasında karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 22:19
Tamer Tuna: Bariz üstünlüğümüze rağmen kaybetmek üzücü

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , maçı sonrası, "Bariz üstünlüğümüze rağmen sonucun 3-0 olması bizim için üzücü" dedi.

'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Demir Grup Sivasspor karşılaşma sonrası Teknik Direktör Tamer Tuna müsabakayı değerlendirdi. Tuna, "Müsabakanın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar maçı izleyenler dışında skora bakanlar için açıklanamaz bir durum bizim için. Futbolda her şeyin tabela olmadığı dönemler olur. Biz kazanarak çıkarmak istediğimiz dersler olabilirdi. Maalesef kaybederek çıkartıyoruz. Oyunun geneli, istatistikler sizde de vardır mutlaka. Bariz üstünlüğümüze rağmen sonucun 3-0 olması bizim için üzücü" dedi.

"TOPUN AĞLARA GİDİŞİYLE İLGİLİ SORUNLAR YAŞADIK"

Topun ağlara gidişiyle alakalı sorunlar yaşadıklarını ifade eden Tuna, "Bununla alakalı kendimizi eleştirebilirim. Bugün futbol adına her şeyi yapmamız rağmen gol atamadık. Oyun anlamında iyi şeyler yaptık. Kasımpaşa bildiğimiz bir takım ezberlenen bir oyun modeli var. Biz oyunumuzu oynayama çalıştık ve iyi de oynadık. 3-0 kazanacağımız bir maçı 3-0 mağlup bitirmek bazen kendimizi görmemiz adına ders olabiliyor. Bundan sonraki maçları kazanacağımıza inanıyorum. Çünkü oyunumuz gerçekten çok iyi. Bundan sonra da kazanmak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

Tuna, transfer sezonunun son haftasında takıma bazı takviyeler olacağını da sözlerine ekledi.

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Tamer Tuna: Bariz üstünlüğümüze rağmen kaybetmek üzücü
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