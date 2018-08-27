Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ın bir yere gitmesi söz konusu değil

Trabzonspor
'un yıldız oyuncusu Burak Yılmaz
'ın önceki gece kulübün Instagram
hesabını takipten çıkarması büyük olay oldu. Ancak Burak kısa süre sonra yine Trabzonspor'un resmi hesabını takip etmeye başladı. Golcü oyuncunun takımdan ayrılacağı yönünde çıkan söylentilerle ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyan başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Burak Yılmaz'ın bir yere gitmesi söz konusu değil. 1 Eylül
tarihinde Burak takımda kaldığında bakalım bu dedikoduları çıkaran insanlar ne konuşacaklar çok merak ediyorum!" ifadelerini kullandı. Akbaş Malatya yolcusu
EVKUR Yeni Malatyaspor'un Kayseri maçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonsporlu Mustafa Akbaş'ın transferi resmiyet kazanmak üzere... Sivas maçında yedek bırakıldığı için hocası Ünal Karaman'a tepki gösterince kadro dışı bırakılan Akbaş için Malatyaspor'un Trabzonspor ile anlaştığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun bu hafta Malatya'ya gelmesi bekleniyor. Trabzon Bolu'dan Diarra'nın peşinde
BOLUSPOR'UN genç stoperi Mamadou Diarra, Trabzonspor'un radarına takıldı. Radyospor'a konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "Herkesin takip ettiği ve izlenen bir stoperimiz var. Henüz teklif gelmedi ancak futbolcularımızın izlenmesi gurur verici. Trabzonspor kulübü bizim dostumuzdur" dedi. Üç yıldır Boluspor'da oynayan 1.84'lük 20 yaşındaki stoperin kontratı bu sezon sonunda bitecek.