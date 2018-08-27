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’ya kontenjan rötarı

’nin kaleye yapmayı planladığı takviye, kontenjan nedeniyle beklemeye alındı

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Bruno Varela’ya kontenjan rötarı

Sarı-lacivertlilerin Benfica'nın genç kalecisi 'yı kiralamak için yaptığı girişimlerin olumlu sonuçlandığı, 23 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmanın tamamlandığı kaydedildi. Ancak Portekizli yıldızın takıma katılmasında yabancı kontenjanı engeli bulunuyor. , yeni transfer Fabian ile birlikte 14 yabancı kontenjanını doldurmuş oldu. Böylece Varela için başta Kameni olmak üzere gönderilmesi planlanan Dirar, , Valbuena'dan birinin takımdan ayrılması gerekecek. Comolli bu isimler için görüşmelerini hâlâ sürdürüyor. Satış gerçekleştiği anda Varela kadroya katılacak. Bu arada Portekiz'in önde gelen gazetelerinden O Jogo, F.Bahçe'nin Varela ile anlaştığını ve transferin her an resmiyet kazanabileceğini yazdı.

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Bruno Varela’ya kontenjan rötarı
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