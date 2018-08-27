Cengiz Ünderli Roma, bir puana razı oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, sahasında Atalanta ile 3-3 berabere kaldı.

Serie A'nın 2. haftasında Roma, Olimpiyat Stadı'nda Atalanta'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Cengiz Ünder'in asistinde şık bir vuruşla topu ağlara gönderen Javier Pastore, Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Geriye düştükten sonra etkili performans sergileyen Atalanta, 19. dakikada Timothy Castagne, 22 ve 38. dakikalarda Emiliano Rigoni'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 üstün bitirdi.

İkinci devrede golleri bulan taraf Roma oldu. Alessandro Florenzi'nin 60. dakikada ve Kostas Manolas'ın 82. dakikada kaydettiği gollerle karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da 4'er puana yükseldi.