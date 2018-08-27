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spor ile yenişemedi

Kardemir spor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla sezonun ilk puanını alırken Altınordu puanını 2'ye yükseltti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 21:58
Karabükspor ile Altınordu yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Kardemir spor, sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Kulübün borçları nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan ve bu nedenle maçlara altyapı oyuncularıyla çıkan , sezonun ilk puanını aldı.

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Cihan Aydın, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt, Yusuf Akbulut (Dk. 85 Fatih Kızılay), Melih Berat Aslan (Dk. 67 Arif Bostancı)
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Acer, Anıl Koç (Dk. 75 Ali Yaşar), David Deniz Kılınç, Alican Özfesli, Muhammed Mert (Dk. 66 Kemal Rüzgar), Serdar Deliktaş, Enes Kubat (Dk. 50 Hüseyin Atakan Üner)
GOLLER: Dk. 34 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor), Dk. 46 Enes Kubat (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 26 Alican Özfesli, Dk. 50 Mehmet Murat Uçar, Dk. 90+2 Serdar Deliktaş (Altınordu), Dk. 28 Yusuf Akbulut, Dk. 32 Cihan Aydın, Dk. 51 Batuhan Kurt, Dk. 83 Ferhat Yılmaz, Dk. 90+3 Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor)

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Karabükspor ile Altınordu yenişemedi
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