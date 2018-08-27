Maviler seriye bağladı

İNGILTERE Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Newcastle United'a konuk olan Sarri yönetimindeki Chelsea, son dakikalarda gelen golle 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarıda savunmada iyi görüntü sergileyen Newcastle rakibine gol izni vermedi. 76'da kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturan Hazard, Maviler'i öne geçirdi: 0-1. Oyuna ortak olmak isteyen Newcastle, 83'te Joselu ile maça dengeyi getirdi: 1-1. Ancak maçın sonucunu 87'de Alonso'nun vuruşunda kendi kalesine topu gönderen Yedlin belirledi: 1-2. Chelsea Huddersfield ve Arsenal'den sonra üçüncü maçını da kazanarak puanını 9'a çıkarmayı başardı.

JORGİNHO

186 kez topla buluşan Jorginho 158 isabetli pas yaptı. Newcastle ise takım olarak sadece 131 pas yapabildi.?

DORTMUND FARKI

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında RB Leipzig'i konuk eden Borussia Dortmund, sezona 4-1'lik galibiyetle başladı. Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın forma giymediği maçın henüz 1. dakikasında Augustin ile öne geçen Leipzig, 21'de Dahoud'un golüne engel olamadı. 40'ta Sabitzer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen sarı-siyahlılar, 43'te Witsel'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Reus, 90'da sonucu tayin etti.

FEYENOORD BEŞLEDI

Hollanda Ligi'nin 3. haftasında Feyenoord, Riekerink'in çalıştırdığı Heerenveen'i 5-3 yenerek ikide iki yaptı. 4. dakikada Toornstra, 15'te Van Persie ve 45'te Toornstra ile devreyi 3-0 önde kapatan kırmızıbeyazlılar, 47'de Malacia'nın golüyle farkı 4-0'a getirdi. Heerenveen, 71'de Thorsby, 85'te Pierie ve 89'da Bulthuis ile goller bularak maça ortak olmaya çalışsa da 90+1'de Ayoub skoru belirledi.

ZEKİ GÖZ DOLDURDU

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille sahasında Guingamp'ı 3-0 mağlup ederken, Zeki Çelik performansıyla beğeni toplamaya devam etti. Sezon başında İstanbulspor'dan Lille'e giden ve formuyla göz dolduran 21 yaşındaki milli futbolcu, 90 dakika forma giydi. Ev sahibi Xeka ve Jonathan Bamba(2) ile sonuca giderken, Guingamp Kerbrat'ın 81'deki kırmızı kartıyla maçı 10 kişi tamamladı.