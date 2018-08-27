Son dakika: Fenerbahçe, Moussa Sissoko ile anlaştı

DHA'nın haberine göre Fenerbahçe, İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'un Franız orta sahası Moussa Sissoko'nun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaştı

Brezilyalı oyuncu Josef De Souza'nın Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transferinin ardından orta saha arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız yıldızı Moussa Sissoko'da mutlu sona ulaştı.

Futbola Toulouse altyapısında başlayan 29 yaşındaki oyuncunun İngiltere macerası Newcastle ile başladı. Newcastle formasıyla çıktığı 133 resmi maçta 12 gol atıp 19 asist yapan ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sissoko, 2016 yazında Tottenham tarafından 35 milyon Euro bonservis bedeliyle satın alındı.

Tottenham'da geçirdiği ilk iki sezonda 39'u ilk 11 olmak üzere 81 resmi maça çıkan Sissoko bu maçlarda 2 gol atıp 8 asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Tottenham'ın Newcastle'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da ilk 11'de görev aldı.