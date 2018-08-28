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kendine 'Twitter'dan men cezası' verdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'nun kulüp başkanı , 1 ay boyunca sosyal medya hesaplarını kullanmayacaklarını belirterek, dün maçından önce yapılan paylaşım nedeniyle Kardemir Karabükspor camiasından özür dilediklerini bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 12:49
Altınordu kendine 'Twitter'dan men cezası' verdi

, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün oynadıkları maçından önce sosyal medya iletişim bölümlerinin önemli bir hata yaptığını, bu işin mazeretinin olamayacağını bildirdi.

"Sitem etmeyi biliyorsak, özür dilemeyi de bilmemiz gerek." ifadelerini kullanan Özkan, şu açıklamada bulundu:

"Organizasyon karakterimize ters bir durum yaşadık. Başarı hepimizin olduğu gibi, hata da hepimizindir. Kendimize ceza veriyoruz. Sosyal medyadan 1 ay ihraç ediyoruz kendimizi. Eylül ayında sosyal medyada olmayacağız. İnternet sitemizden de sadece maçlarımızı haber yapacağız. Bu bir ayda, 'Türkiye'nin 'su' sloganımıza layık bir organizasyon olmamız yolunda kendimizi gözden geçireceğiz. Gerçekten üzgünüz, hepimiz üzüldük. Tüm spor kamuoyundan ve özellikle Kardemir Karabükspor camiasından tekrar özür diliyoruz."

Altınordu Kulübü twitter hesabından dünkü Kardemir Karabükspor maçı öncesinde, "Sezonunu ilk galibiyetini izlemek için saat 19.15'ten sonra kimselere randevu vermeyin, bekliyoruz." paylaşımda bulunulmuştu. Bu paylaşım daha sonra silinmişti.

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Altınordu kendine 'Twitter'dan men cezası' verdi
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