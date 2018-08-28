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, Boldrin'i kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekibi , 'un Brezilyalı orta saha oyuncusu 'i 1 yıllığına kiraladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 19:35 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 19:37
Çaykur Rizespor, Boldrin'i kiraladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasını yenilgisiz geçirip 5 puan toplayan , kadrosunda da revizyona gidiyor. Daha önce Espinoza ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bu kez de ile geçici bir süre yolunu ayırdı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın 'yeni sezonda kadroda düşünmüyorum' diye rapor verdiği ve menajeri aracılığıyla kendisine kulüp bulması istenen Fernando Boldrin, Süper Lig takımlarından 'a transfer oldu. Fernando Boldrin, bu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

Bu futbolcunun satın alma opsiyonu da Çaykur Rizespor'da olacak. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada ise; "Oyuncumuz Fernando Henrique Boldrin'in, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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Çaykur Rizespor, Boldrin'i kiraladı
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