Galatasaray sahasında rakiplere geçit vermiyor

Aytemız Alanyaspor
'u mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Galatasaray
, Türk Telekom
Stadı'nda Süper Lig
'de 21 maçtır kaybetmiyor. Bu periyotta 20 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 1 kez de berabere kaldı. Ayrıca Aslan, sahasında oynadığı son 5 lig maçında da kalesinde gol görmedi. Galatasaray, en son 1985-86 sezonunda Ali Sami Yen
'de 5 maç üst üste kalesini gole kapatmıştı. 34 bin Aslan'dan tam destek
G.Saraylı 34 bin taraftar, dünkü Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini dolduran sarıkırmızılılar, art arda gelen gollerde büyük coşku yaşadı.