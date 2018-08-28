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sahasında rakiplere geçit vermiyor

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Galatasaray sahasında rakiplere geçit vermiyor
Aytemız 'u mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran , Stadı'nda 'de 21 maçtır kaybetmiyor. Bu periyotta 20 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 1 kez de berabere kaldı. Ayrıca Aslan, sahasında oynadığı son 5 lig maçında da kalesinde gol görmedi. Galatasaray, en son 1985-86 sezonunda 'de 5 maç üst üste kalesini gole kapatmıştı.

34 bin Aslan'dan tam destek
G.Saraylı 34 bin taraftar, dünkü Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini dolduran sarıkırmızılılar, art arda gelen gollerde büyük coşku yaşadı.
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Galatasaray sahasında rakiplere geçit vermiyor
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