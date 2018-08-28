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'tan Başakşehir açıklaması

, 'in 4. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Erzurum ekibinde teknik direktör , karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 19:07
Mehmet Altıparmak'tan Başakşehir açıklaması

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Mavi-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde iki grup halinde dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Oyun olarak iyi durumlara geldiklerini ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Her maçta üzerine katarak oynuyoruz. Taraftarın ve herkesin beğendiği 3 takımdan biriyiz ama ne yazık ki bunu daha sonuca yansıtamadık. İnşallah Medipol Başakşehir maçı hem iyi futbol hem de iyi sonucun geleceği bir maç olacak. Tüm çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Bana göre şu an ligin en iyi takımıyla oynayacağız."

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Mehmet Altıparmak'tan Başakşehir açıklaması
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