Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? - Galatasaray'ın rakibi belli oluyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Geçtiğimiz sezonu ilk şampiyon olarak bitiren sarı kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'da başarı hedefliyor. Taraftarlar ise 'Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları kura çekimlerine 4. torbadan katılacak. Sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı. UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29.500 puanı bulunuyor.

Kura çekimlerinde şu ana kadar sadece 1. torba takımları belli olmuş durumda. Diğer torbalar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak Play-Off turu rövanş maçlarının ardından kesinleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekiminin Türkiye'deki yayıncısı henüz belli değil ancak kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.