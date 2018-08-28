Sissoko bombası

KANARYA bir orta saha, bir sol bek, bir kaleci transfer
i için çalışmalarını sürdürüyor. Sarılacivertlilerin, Tottenham
'dan Moussa Sissoko'yu listeye aldığı iddiası dün gündeme bomba gibi oturdu. İngiliz basınındaki haberlere göre Tottenham 29 yaşındaki Fransız
yıldızını satmayı düşünmüyor ancak sarılacivertliler 31 Ağustos'ta sona erecek transferin son gününe kadar İngiliz ekibine markaj uygulamaya kararlıydı. Hatta akşam saatlerinde "Sissoko F.Bahçe'de" haberi taraftarları mutlu etti. Fakat daha önce de "Souza'yı satmıyoruz" diye açıklama yapan yönetim bu sefer gece 00.35'te, "Sissoko için kimseyle görüşmedik" açıklamasını yaptı. 2016 yılında Newcastle'dan Tottenham'a transfer olan Sissoko geçen sezon 47 resmi maçta 2 gol attı, 5 asist yaptı.