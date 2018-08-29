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, ’i resmen açıkladı

, Mısırlı sol bek oyuncusu ’i satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 17:26
Başakşehir, Karim Hafez’i resmen açıkladı

'den sol bek takviyesi geldi. Turuncu-lacivertliler, Mısır 2. Ligi ekiplerinden Wadi Degla'da forma giyen 'i satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Başakşehir resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens'te forma giyen Karim Hafez'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcunun hafta içinde İstanbul'a gelerek yeni takımına imza atması bekleniyor.

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Başakşehir, Karim Hafez’i resmen açıkladı
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