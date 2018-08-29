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spor'dan tarihi çağrı

Yeni transferlerine kapanmayan dosyalardan dolayı lisans çıkaramayan spor yönetimi, resmi siteden tarihi bir çağrıda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 01:20 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 01:22
Eskişehirspor'dan tarihi çağrı

Geçmişten gelen borçlardan dolayı bu sezon yeni transferlerine lisans çıkaramayan spor, maçlara U-21 takımı ile çıkmaya devam ediyor. Ligde oynanan 3 maçta sadece 1 puan alabilen 'da yönetim transferin son gününe kadar dosyaları kapatmak için çabalıyor. Eskişehir'in atanmışları, seçilmişleri, iş adamları ve önde gelen isimlerinin sessiz kaldığı günlerde, Eskişehirspor taraftarı kulüplerinin yok olmaması için müjdeli bir haber bekliyor. Yönetim ise lisans tescil yasağının kaldırılması için alacaklılardan imza alabilmek için uğraşıyor.

"ESKİŞEHİRSPOR YOK OLMANIN EŞİĞİNDE BİR MÜCADELE VERMEKTEDİR"

Eskişehirspor'un resmi internet adresinden yapılan açıklamada ise, kulübün tarihindeki en zor günlerini yaşadığı belirtildi. Açıklamada Eskişehirspor'un yok olmanın beşiğinde olduğuna vurgu yapılarak, "Türk futbol kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Eskişehirspor Kulübümüz tarihindeki en zor zamandan geçmekte, yok olmanın eşiğinde bir mücadele vermektedir. Geçmişte Kulübümüzde görev almış futbolcu ve antrenörlerin alacakları sebebiyle Kulübümüz hakkında uygulanan lisans tescil yasağının kaldırılması için her türlü çaba ve gayret gösterilmesine ve bu borçların ancak Kulübümüzün yaşatılması halinde ödenebileceğinin defaatle belirtilmesine karşın bir bölüm eski futbolcu ve antrenörümüz halen lisans tescil izni vermemiş, transfer tescil döneminin sona ermesine saatler kalmış olmasına karşın halen Eskişehirsporumuzun yaşayabilmesi için gerekli lisans tescillerinin yapılmasına müsaade etmemiştir" denildi.

"İZİNLERİN TOPLANAMAMASI HALİNDE KULÜBÜMÜZÜN YOK OLMANIN EŞİĞİNE GELECEĞİNİ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ"

Lisans tescil izni vermemiş alacaklılara çağrıda bulunulan açıklamanın devamında, "Halen lisans tescil izni vermemiş eski futbolcu ve antrenörlerimize bir çağrıda bulunarak bu kişileri en geç 30 Ağustos 2018 tarihi saat 18:00'e kadar transfer izni vermeye davet ettiğimizi ve izinlerin toplanamaması halinde kulübümüzün yok olmanın eşiğine geleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Aynı saat itibariyle başarısız olmamız ve mevcut lisans tescil sınırlamasını kaldıramamamız halinde ise Eskişehirsporumuza lisans tescil izni vererek önünü açmak için gayret göstermiş ve izin vermeyerek mevcut duruma sebebiyet vermiş eski futbolcu ve antrenörlerimizin isimlerini kamuoyu ile paylaşacağımızı büyük Eskişehirspor taraftarı ve Türk futbol kamuoyununa bildiririz" ifadeleri yer aldı.

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Eskişehirspor'dan tarihi çağrı
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